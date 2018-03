Ibrahimovic: ‘Ik heb overal gewonnen: het is geen geluk, het zit in mijn DNA’

De transfer van Zlatan Ibrahimovic naar Los Angeles Galaxy werd vrijdagmiddag definitief afgerond. De 36-jarige spits uit Zweden verlaat het Europese continent zodoende na negentien seizoenen en zegt op de officiële website van de Major League Soccer-club klaar te zijn voor een nieuw avontuur.

"Met mijn komst naar Amerika is het voor mij alleen mogelijk om naar de succesvolste club van de MLS te trekken", zo begint hij op de officiële website van zijn nieuwe club. "Ik voeg me graag bij een club die weet wat winnen is en het voetbal in Los Angeles de laatste twintig jaar belichaamd heeft. Ik wil graag iedereen bedanken die deze transfer mogelijk heeft gemaakt. Ik er ernaar uit mijn teamgenoten te ontmoeten en te gaan spelen in StubHub Center."

"Ik verwacht er veel van. Ik leg mezelf veel druk op en eis veel van mezelf", vervolgt Ibrahimovic. "Ik kan de club veel geven met de ervaring die ik heb. Hopelijk gaat het zoals we willen. Ik heb al een tijdje geen wedstrijden gespeeld. Dat mis ik op dit moment nog, maar ik werk hard. Hoe meer wedstrijden ik speel, des te beter ik zal worden. Ik wil zoveel mogelijk bereiken. Overal waar ik geweest ben, heb ik gewonnen. Het is geen geluk, het zit in mijn DNA."

"De komst van één van de grootste doelpuntenmakers in de geschiedenis van de sport zal de club helpen in de jacht op zijn zesde MLS-titel", zo wordt Ibrahimovic aangevuld door Galaxy-coach Sigi Schmid. "Hij is één van de succesvolste spelers aller tijden en we geloven dat hij een positieve impact zal hebben op de ploeg. We geloven erin dat hij tot één van de gevaarlijkste spitsen in de competitie kan uitgroeien."