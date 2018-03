AZ weet na Til volgende middenvelder langer te binden

De toekomst van Jeremy Helmer ligt bij AZ. De Eredivisionist laat vrijdagmiddag via de officiële kanalen weten het contract van de twintigjarige middenvelder opengebroken en verlengd te hebben tot medio 2022. Helmer lag aanvankelijk nog tot halverwege 2020 vast in Alkmaar. Hij is na Guus Til de tweede middenvelder deze week die zijn contract bij AZ heeft verlengd.

Helmer speelde dit seizoen door de moordende concurrentie op het middenveld pas negen competitiewedstrijden voor het team van John van den Brom, maar ziet de toekomst niettemin rooskleuring in. "Een verlenging met vier jaar, daar spreekt vertrouwen uit", vertelt hij op de website van AZ. "Ik weet wat ik kan en er valt nog een hoop uit te halen. Ik heb erg veel in mezelf geïnvesteerd en op een gegeven moment gaat dat er allemaal uitkomen. Dat wil ik graag laten zien."

Directeur Voetbalzaken Max Huiberts van de Alkmaarse club is in zijn nopjes met het langer vastleggen van Helmer, die afkomstig is uit de jeugdopleiding van AZ en vorig seizoen in het bekerduel met FC Lienden debuteerde in het betaald voetbal. "Jeremy is een creatieve speler die op verschillende posities uit de voeten kan. We hebben veel vertrouwen in hem. Het is nu aan Jeremy om te laten zien dat hij in het eerste elftal thuishoort."