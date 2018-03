Los Angeles Galaxy maakt komst Ibrahimovic wereldkundig

Zlatan Ibrahimovic zet zijn loopbaan definitief voort in de Major League Soccer. De Zweedse vedette had eerder op de vrijdag middels een paginagrote advertentie al aangekondigd aan de slag te gaan bij Los Angeles Galaxy en nu laat de Amerikaanse club ook zelf via de officiële kanalen weten dat zijn komst rond is. De 36-jarige Ibrahimovic zat sinds donderdag zonder club, nadat zijn contract bij Manchester United ontbonden was.

Ibrahimovic zegt het Europese continent zo voor de eerste keer sinds zijn debuut voor Malmö FF in het seizoen 1999/2000 vaarwel. De spits kende een imposante loopbaan, die hem achtereenvolgens langs Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona, AC Milan, Paris Saint Germain en Manchester United leidde. De Champions League wist hij nooit te winnen, maar Ibrahimovic beschikt evenwel over een indrukwekkend palmares.

Zo werd hij in de Eredivisie tweemaal landskampioen met Ajax, won hij zesmaal de Italiaanse landstitel en was hij ook in Spanje en Frankrijk nationaal succesvol met gezamenlijk vijf kampioenschappen. Voor de nationale ploeg van Zweden speelde hij 116 interlands, waarin hij goed was voor 62 doelpunten. Zijn laatste prijs won hij vorig seizoen met Manchester United, dat Ibrahimovic in de zomer van 2016 transfervrij oppikte bij PSG, maar uiteindelijk deze week afscheid nam van hem.

De aanvaller kende met 28 doelpunten en 10 assists in 46 officiële wedstrijden nog een betrekkelijk succesvol debuutjaar op Old Trafford, maar een zware knieblessure hield hem vervolgens maandenlang aan de kant. Nadat Ibrahimovic sneller dan verwacht herstelde van die kwetsuur kwam hij deze voetbaljaargang nog achtmaal in actie voor the Red Devils, alvorens een nieuwe blessure hem opnieuw terugwierp.