Oranje treft oude bekende: ‘Begon het met Boulahrouz die Ronaldo een tik gaf?’

Het Nederlands elftal speelt vrijdagavond in Amsterdam vriendschappelijk tegen Engeland en besluit de interlandperiode vervolgens drie dagen later met een oefenduel in Zwitserland met Portugal. Voor Guus Til zal met name de krachtmeting met de regerend Europees kampioen bijzonder zijn, gezien het recente verleden van beide landen.

Oranje stond deze eeuw al zevenmaal tegenover Portugal en de middenvelder van AZ kan zich vooral de ontmoeting op het WK van 2006 nog goed voor de geest halen. Til bekeek het achtste finale-duel op televisie en noemt het zijn vroegste Oranje-herinnering. "Die wedstrijd met de goal van Maniche, waardoor Oranje werd uitgeschakeld in de achtste finales. Een enorme schoppartij", haalt hij terug in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Het desbetreffende duel ontaardde destijds in een enorme veldslag: de Portugezen Costinha en Deco haalden het einde van de wedstrijd niet, terwijl aan Nederlandse zijde Khalid Boulahrouz en Giovanni van Bronckhorst een rode kaart ontvingen. "Begon het met Boulahrouz die Ronaldo kort na de aftrap al een tik gaf?", vraagt Til zich af. "Oh, dat kan best. Het was zo'n beetje de eerste wedstrijd die ik helemaal uit keek. Eerder probeerde ik het wel, maar viel ik in slaap als Oranje speelde, omdat ik nog te jong was.''