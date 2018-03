‘Barcelona wil opvolger Rakitic bij Ajax ophalen én stallen'

Matthijs de Ligt staat hoog op het wensenlijstje van Barcelona en ook de Frenkie de Jong is een van de doelwitten van de Catalaanse grootmacht. Mundo Deportivo schrijft vrijdag dat de koploper van LaLiga komende zomer mogelijk een poging gaat wagen om de op dit moment geblesseerde middenvelder annex verdediger over te nemen. Barça wil De Jong dan nog wel minimaal een seizoen bij Ajax stallen.

Volgens de Spaanse krant, die de Ajacied ‘de nieuwe parel van het Nederlandse voetbal’ noemt, wordt De Jong in het Camp Nou gezien als de toekomstige opvolger van Sergio Busquets of Ivan Rakitic. Om de concurrentie te snel af te zien wil Barcelona komende zomer al zaken doen, om hem vervolgens minstens een seizoen uit te lenen aan de Amsterdammers. Bij Ajax kan hij zich dan verder ontwikkelen, om vervolgens definitief de overstap naar Barcleona te maken. Het contract van De Jong bij Ajax loopt door tot medio 2022.

De Jong is naast De Ligt niet de enige speler die door Barcelona wordt gevolgd. Eerder werden al Donny van de Beek en Justin Kluivert in verband gebracht met Barça. Vrijdagavond zitten volgens volgens Mundo Deportivo scouts op de tribuna in de Johan Cruijff ArenA om de verrichtingen van De Ligt tegen Engeland te volgen. Ook tegen Portugal zal de verdediger worden gevolgd door Barcelona, dat overigens is geschrokken van de vraagprijs van De Ligt.

Ajax zou volgens Sport een prijskaartje van zestig miljoen euro hebben gehangen om de nek van De Ligt. In gesprek met De Telegraaf wilde directeur spelersbeleid niet op dat bedrag ingaan. “We willen dat Matthijs blijft”, aldus Overmars, die ook Kluivert graag langer bij Ajax houdt. “Ze zijn allebei erg jong om te vertrekken.”