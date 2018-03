‘Als ik die vraag in één zin moet beantwoorden: Messi is een alien’

Gerard Piqué voetbalt al een groot deel van zijn leven samen met Lionel Messi. Beide spelers doorliepen de befaamde jeugdopleiding van Barcelona en zijn inmiddels al jarenlang een vaste waarde in de hoofdmacht van de Catalaanse club. Piqué komt in gesprek met The Players Tribune superlatieven tekort voor zijn Argentijnse ploeggenoot en legt uit wat hem zo goed maakt.

"Men vraagt me vaak hoe het is om al jaren met Messi te voetballen. Als ik die vraag in één zin moet beantwoorden: hij is een alien", begint de 31-jarige verdediger. "Hij is de enige speler waarover ik vanaf de eerste dag dat ik hem zag, toen we beiden dertien jaar oud waren, tegen mezelf zei: deze jongen is niet van deze wereld afkomstig. Hij is geen mens."

"Hij is een sluipschutter, de beste speler die ik ooit heb gezien", vervolgt Piqué zijn lofzang. "Ik word vaak gevraagd wat het meest bijzondere is wat ik Leo ooit heb zien doen op een voetbalveld. Ze verwachten dan dat ik een verhaal vertel waarin hij drie verdedigers voorbijgaat. Geloof me, ik heb zat verhalen, maar de reden dat hij voor mij van een andere planeet is, is omdat hij zo goed is zonder bal. Dat zie je misschien niet op televisie, maar op het veld is het zichtbaar."

"Je moet zijn gezicht zien wanneer hij achter een verdediger aanrent om de bal te heroveren. De blik in zijn ogen is er één die ik bij geen enkele andere voetballer ooit heb gezien. Dat is wat hem zo geweldig maakt. Hij is niet geïnteresseerd in spektakel, doet zelden een overstapje. Hij is uit een ander hout gesneden. Wat hem zo geweldig maakt, is zijn obsessie om te bal te heroveren."