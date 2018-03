Ibrahimovic kondigt nieuwe club aan met paginagrote advertentie

Los Angeles Galaxy heeft de komst van Zlatan Ibrahimovic nog niet bevestigd, maar de Zweed heeft zelf alle twijfel over de keuze voor zijn nieuwe club al weggenomen. Ibrahimovic plaatste vrijdag namelijk een paginagrote advertentie in de Los Angeles Times, waarin hij zichzelf presenteert als de nieuwe nummer negen van LA Galaxy.

Donderdag werd al bekend dat Ibrahimovic per direct is vertrokken bij Manchester United. Zijn contract liep door tot aan het einde van het seizoen. De spits speelde zijn laatste wedstrijd voor the Red Devils eind vorig jaar. Manager José Mourinho gaf het groene licht voor een vertrek. "Iedereen van de club wil Zlatan bedanken voor zijn bedrage aan de ploeg sinds zijn komst. We wensen hem veel succes in de toekomst", zo luidde een kort statement op de site van United.

Eerder op de dag kwamen al geruchten op gang over een transfer naar LA Galaxy, de club waar Ibrahimovic al langer mee in verband gebracht werd. Naar verwachting wordt de Zweedse oud-international op korte termijn gepresenteerd. LA Galaxy wordt de negende club van de routinier: eerder was de 116-voudig international actief voor Malmö FF, Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain en dus United.