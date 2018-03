De Boer krijgt steun uit onverwachte hoek: ‘Hij was geen flop, integendeel’

De trainersloopbaan van Frank de Boer verliep na zijn vertrek bij Ajax in 2016 niet zonder tegenspoed. De coach werd in minder dan een jaar tijd op straat gezet door zowel Internazionale als Crystal Palace en zit momenteel werkloos thuis. Gary Medel zegt echter prettig onder De Boer gewerkt te hebben.

De Chileense middenvelder annex verdediger stond onder contract bij Inter toen De Boer er de scepter zwaaide. Ofschoon de oefenmeester binnen de kortste keren op straat werd gezet door de clubleiding, kan hij wel rekenen op de complimenten van Medel. "Hij was geen flop, integendeel: hij was een uitstekende coach, die te weinig tijd gehad heeft om zijn ideeën uit te werken", vertelt de mannetjesputter in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

Inter ging na het ontslag van De Boer achtereenvolgens in zee met Stefano Pioli en Luciano Spalletti, terwijl Stefano Vecchi tussendoor tweemaal de honneurs had waargenomen als interim-trainer. Kort na de komst van Spalletti in juni vorig jaar verkaste Medel naar het Turkse Besiktas.

De dertigjarige middenvelder benadrukt dat zijn vertrek niets te maken had met de komst van Spalletti, maar geeft wel toe dat de ervaren Italiaan opvallende plannen met hem had. "Hij wilde mij als 'trequartista' (spelmaker op het middenveld, red.) gebruiken, maar het zou voor mij zeer moeilijk zijn geweest om me aan die rol aan te passen."