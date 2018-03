‘Koeman kiest voor Zoet en laat Hateboer debuteren in Oranje’

Het Nederlands elftal treedt vrijdag in de Johan Cruijff ArenA aan tegen Engeland. Ronald Koeman maakt zijn debuut langs de lijn als bondscoach en bij zijn eerste interland als keuzeheer lijkt hij te gaan kiezen voor een 5-3-2-opstelling, zo werd donderdag op de persconferentie al duidelijk. Omdat Oranje deze week besloten trainde, is het lastig te voorspellen hoe het basisteam er tegen the Three Lions uit zal zien. Volgens het Algemeen Dagblad laten de contouren zich schetsen.

Koeman liet donderdag weten voorlopig af te stappen van het bekende systeem met twee buitenspelers. “De komende vier interlands wil ik gebruiken voor iets anders. We hebben niet meer de echte toppers, dus dan zoek je het in andere dingen. Ik zeg niet dat we nooit meer 4-3-3 gaan spelen”, aldus de bondscoach.

Tussen de palen lijkt Jeroen Zoet verkozen te worden boven Jasper Cillessen, die bij Barcelona op de bank zit. De drie centrale verdedigers zullen aanvoerder Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt zijn. Op rechts maakt Hans Hateboer zijn debuut. Hij speelt bij zijn club Atalanta ook in een 5-3-2-systeem. Op links zal Nathan Aké starten en het middenveld bestaat verder uit Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum.

Welke spelers er een aanvallende rol krijgen is nog onduidelijk. Met Davy Pröpper, Guus Til, Ryan Babel, Steven Berghuis, Bas Dost, Justin Kluivert, Memphis Depay Quincy Promes en Wout Weghorst heeft Koeman keuze genoeg. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA gaat vrijdagavond om 20.45 uur van start.