El Khayati noemt droomclub: ‘Mijn idool Riquelme heeft daar gespeeld’

Abdenasser El Khayati kwam vorig jaar via Queens Park Rangers terecht bij zijn huidige werkgever ADO Den Haag. De aanvallende middenvelder is dit seizoen een van de uitblinkers in de ploeg van Alfons Groenendijk. El Khayati droomt van een stap hogerop en denkt goed uit de voeten te kunnen in de Spaanse competitie. Hij hoopt ooit het shirt van Villarreal te dragen. Bekijk de video hieronder.