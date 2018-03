Oranje-debutant imponeert: ‘Een begenadigde voetballer, typisch een talent’

Art Langeler maakte in de wedstrijd van Jong Oranje tegen Jong België (1-4) donderdagavond ruimte voor enkele debutanten, onder wie Michel Vlap. De twintigjarige middenvelder van sc Heerenveen speelde een helft mee tegen de Belgen, maar kon een dikke nederlaag niet voorkomen. Langeler is lyrisch over zijn pupil, maar plaatst ook een kanttekening.

"Michel is een begenadigde voetballer", begint de bondscoach in gesprek met de Leeuwarder Courant. "Hij heeft iets speciaals. Vooral aan de bal is Michel heel vaardig. Hij heeft een goede eerste aanname en kan het spel verleggen. Typisch een talent. Hij is nog grillig, maar je ziet dingen waarvan je denkt: ja, dit gaat iets moois worden."

Langeler ziet echter ook nog een verbeterpunt: "Michel was, net als de andere middenvelders, te veel voor de bal bezig. We maakten de gelijkmaker en in onze euforie gingen wij als wilden op zoek naar de 2-1. Ik snap het enthousiasme en de gretigheid wel van de jongens. Maar ze moeten nog leren. Dit is niet sc Heerenveen of wat voor club dan ook, maar het Nederlands elftal. Je móet ook in de tactische discipline spelen."