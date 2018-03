Koeman hoort wens van pupil: ‘Mijn voorkeur ligt in de as van het veld’

Oranje neemt het vrijdagavond op tegen Engeland en wellicht krijgt Nathan Aké een basisplaats tegen the Three Lions. De verdediger van Bournemouth, die bij zijn club in Engeland centraal achterin staat, is namelijk een van de opties voor de linksbackpositie, maar Aké zelf ziet zich liever op een andere positie geposteerd worden.

"We zijn echt goed bezig (bij Bournemouth, red.) en ik speel alles als centrale verdediger", vertelt de 23-jarige Aké in gesprek met het Algemeen Dagblad. Bournemouth staat momenteel tiende in de Premier League. "Nee, niet op links achterin. Mijn voorkeur ligt bij een positie in de as van het veld. Maar als ik op links nodig mocht zijn, speel ik daar uiteraard."

Koeman opteert mogelijk voor een systeem met vijf verdedigers, een formatie die Aké kent. "Het was even wennen om met vijf man achterin te spelen, tactisch is het anders. Bij Chelsea werkten we daar dagelijks aan. Er is altijd één verdediger over. Dan kun je sneller doordekken, maar iedere trainer legt weer andere accenten. Het was mooi om onder Antonio Conte te werken, hij is tactisch ijzersterk."