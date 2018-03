‘Willem II overweegt aantrekken ex-trainer Ajax’: ‘Dan ga ik het zeker doen’

Adrie Koster staat op de kandidatenlijst van Willem II, zo meldt het Brabants Dagblad vrijdag. De Tilburgers, waarbij momenteel Reinier Robbemond aan het roer staat na het vertrek van Erwin van de Looi, zijn op zoek naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen. "We praten niet over namen", reageert technisch directeur Joris Mathijsen.

Ook Koster, sinds september vorig jaar werkloos, gaat niet in op namen van clubs. "Maar als er iets moois op mijn pad komt, dan ga ik het zeker doen. Ik wil graag weer aan de slag." Koster was eerder werkzaam bij Willem II: van 1986 tot 1990 fungeerde hij er als assistent en in het seizoen 1990/91 was hij hoofdtrainer. Koster was later werkzaam voor onder meer Ajax, Helmond Sport, FC Oss, Excelsior, VVV-Venlo, RKC Waalwijk en Club Brugge.

Bij Saudi-Arabië ging de ervaren oefenmeester als assistent van bondscoach Bert van Marwijk aan de slag. Het land wist zich te kwalificeren voor het WK, maar verlengde het aflopende contract van Koster niet. Van Marwijk nam Koster niet mee naar Australië. "Teleurstellend? Nee. Ik zit niet in het pakketje van Van Marwijk. Voor die baan bij Saudi-Arabië ben ik door iemand anders benaderd", aldus Koster.