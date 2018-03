‘Ik ga erachter komen of hij van deze planeet is of niet, hij is uitzonderlijk’

Barcelona bereikte eerder deze maand een akkoord met Gremio de Porto Alegre over een eerste optie op de aankoop van Arthur. De Spaanse club kan komende zomer gebruikmaken van de optie om de middenvelder binnen te halen. Dan moeten de Spanjaarden een bedrag van dertig miljoen euro betalen, plus een maximum van negen miljoen euro aan variabelen.

Hoewel de koopoptie nog geen definitieve transfer betekent, ziet Arthur zijn toekomst in het Camp Nou. “Ik heb altijd al voor Barcelona willen spelen”, erkent de middenvelder, 21 jaar, in gesprek met Cadena SER. “Zelfs als voor het moment dat ik professional werd. Ik was onder de indruk van hun spel.” Hij sprak met landgenoot Neymar over de interesse van Barcelona. “Mijn familie en ik hebben de beslissing genomen. Maar Neymar sprak goed over de stad en de club. Hij zei dat ik er goed aan zou doen als ik voor Barcelona zou kiezen.”

Arthur werd tussendoor ook met Real Madrid in verband gebracht. “Als ik me niet vergis, had mijn zaakwaarnemer een enkele keer contact met Real Madrid. Maar dat was niet officieel. We hebben nimmer een formeel voorstel ontvangen.” De Braziliaan wordt vaak vergeleken met zijn grote voorbeeld Andrés Iniesta. “Van kleins af aan is hij mijn voorbeeld. Of ik meer Iniesta of Xavi ben? Iedere voetballer heeft zijn kwaliteiten en karakteristieken. Het stemt mij gelukkig dat ik met spelers als Xavi of Iniesta word vergeleken.”

“Ik probeer Arthur te zijn. Ik kijk naar hoe zij én anderen spelen.” Arthur komt in principe pas in januari naar Barcelona, als de club de optie tot koop licht. Dit in verband met zijn status van niet-EU-voetballer. Hij kan niet wachten om op één veld met Lionel Messi te staan. “Sinds ik met voetballen ben begonnen, is alles heel snel gegaan. Het was mijn droom om met de beste voetballers ter wereld, zoals Messi, te spelen. Nu ga ik dag in dag uit met Messi werken. Ik ga er bovendien achter komen of hij van deze planeet is of niet. Messi is een uitzonderlijke voetballer.”