Iniesta erkent: ‘Real Madrid zou een van beste spelers ter wereld halen’

Andrés Iniesta en Neymar deelden vier jaar lang de kleedkamer van Barcelona. De aanvaller maakte vorig jaar zomer voor 222 miljoen euro de overstap naar Paris Saint-Germain, maar wordt nu al met een terugkeer naar Spanje in verband gebracht. Neymar zou veel voelen voor een overstap naar Real Madrid, de club die in 2013 er al alles aan deed om Barcelona af te troeven. De Catalanen waren voorzitter Florentino Pérez echter te slim af.

Voor Iniesta zou het geen verrassing zijn als Neymar daadwerkelijk vroeg of laat zijn loopbaan bij Real Madrid voortzet. “Als ik heel eerlijk ben? Nee, het maakt mij eigenlijk weinig uit. Het is niet iets waar ik aan denk of wat mij bezighoudt. Ik denk alleen dat Real Madrid in dat geval een van de beste voetballers ter wereld haalt. Maar ik denk ook dat Barcelona dan nog altijd de beste voetballers heeft.”

“Real Madrid zou beter zijn met Neymar”, erkende Iniesta. “Ik vind Neymar een van de beste voetballers ter wereld. Een voetballer die op elk willekeurig moment kan scoren.” Kledingleverancier Nike zou een steentje willen bijdragen aan een transfer van Neymar naar Real Madrid, zo wordt al enige tijd beweerd. Cristiano Ronaldo speelt op Nike-schoenen en ook Neymar heeft een verbintenis met het Amerikaanse sportmerk.

Het huidige contract tussen adidas en Real Madrid, ter waarde van veertig miljoen euro per jaar, loopt medio 2020 ten einde, maar kan ook worden afgekocht. Het Duitse merk bood in het verleden liefst honderd miljoen euro per jaar om de samenwerking te verlengen. Daar nam de Madrileense topclub echter geen genoegen mee.