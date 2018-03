‘Word ik ‘de Lionel Messi met handschoenen’ genoemd? Dat vind ik raar’

Marc-André ter Stegen is bezig aan een sterk seizoen bij Barcelona. Met slechts 13 tegentreffers in 29 competitieduels is de Duits international de minst gepasseerde doelman van LaLiga. Ter Stegen heeft bovendien een kwaliteit waar menig collega jaloers op is: zijn passing. Hij wordt zelfs gekscherend ‘de Lionel Messi met handschoenen’genoemd.

“Word ik ‘de Lionel Messi met handschoenen’ genoemd? Dat vind ik raar”, benadrukte Ter Stegen in aanloop naar de oefeninterlands tegen Spanje en Brazilië. “Hij haalt al jarenlang een zeer hoog niveau. Iemand moet daar niet mee vergeleken worden. Mijn belangrijkste taak is het voorkomen van doelpunten. Logisch, als keeper zijnde.”

“Je kan met je voeten zo goed zijn als jij of iemand anders wil, maar de meningen veranderen zodra je fouten begint te maken. Ik vind het belangrijk dat we een filosofie hebben waarin we problemen op een positieve manier proberen op te lossen. Maar soms zijn er situaties waarin dat niet kan en moet de bal op een minder mooie manier verdwijnen.”

“Het tegenhouden van ballen is het allerbelangrijkste. Daar werken we meer aan dan het passen van de bal.” Ter Stegen is momenteel eerste doelman van Duitsland, daar Manuel Neuer door een voetblessure al enige tijd aan de kant staat. Hij weet niet of hij tijdens het WK in Rusland ook de eerste keus zal zijn. “Zo ver kijk ik niet vooruit. Ik geniet van het team, van de chemie en de sfeer binnen de selectie. Zowel binnen als buiten de lijnen.”