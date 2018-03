Overmars op één lijn met Koeman: ‘Allebei erg jong om te vertrekken’

Ronald Koeman liet donderdag op een persconferentie weten dat de talenten van Ajax er verstandig aan doen komende zomer nog niét naar het buitenland te verkassen. Justin Kluivert heeft nog altijd geen nieuw contract met de Amsterdamse club ondertekend, terwijl Matthijs de Ligt nadrukkelijk door Barcelona wordt gevolgd.

“Ik heb het hier met Justin over gehad. Hij is nu met Ajax in gesprek over contractverlenging. Kluivert is pas 18 en in mijn ogen is dat te jong om naar de Premier League te vertrekken”, zei Koeman daags voor de vriendschappelijke interland tegen Engeland.

Directeur spelerszaken Marc Overmars laat vrijdag in De Telegraaf blijken dat hij er net zo over denkt als de bondscoach van het Nederlands elftal. Barcelona zou volgens lokale media voorlopig zijn afgehaakt inzake De Ligt vanwege de vraagprijs van Ajax; een bedrag van zestig miljoen euro.

Een prijs is echter nooit genoemd, al wil Overmars daar niet op ingaan. “We willen dat Matthijs blijft”, benadrukt de directeur van Ajax. Hetzelfde geldt voor Kluivert. “Ze zijn allebei erg jong om te vertrekken.” De Ligt heeft een contract tot medio 2021, terwijl Kluivert voorlopig slechts tot volgend jaar zomer op de loonlijst staat.