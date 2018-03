Vrijdag, 23 Maart 2018

Arsenal meldt zich met zestien miljoen euro bij Amiens

Schalke 04 is niet de enige club met interesse in Germán Pezzella. Atlético Madrid denkt ook aan de komst van de door Real Betis aan Fiorentina verhuurde verdediger. (AS)

Paris Saint-Germain is bereid om ver te gaan. Les Parisiens willen Zinédine Zidane zijn eigen salaris laten bepalen in een poging om de Fransman los te weken bij Real Madrid. (AS)

Arsenal gaat zich mogelijk met zestien miljoen euro bij Amiens melden. The Gunners hebben hun oog laten vallen op Tanguy Ndombele, die dit seizoen op huurbasis indruk maakt in het shirt van Olympique Lyon. (The Sun)

Gianluigi Donnarumma is een jaar nadat hij zijn contract bij AC Milan verlengde opnieuw het middelpunt van een aanhoudende geruchtenstroom. De jonge doelman is voor veertig miljoen euro op te pikken in het San Siro. (La Gazzetta dello Sport)

Lazio heeft het voorzien op Manolo Gabbiadini. De Italiaanse club is bereid de aanvaller van Southampton te halen middels een huurdeal, waarbij ook een optie tot koop wordt bedongen. (Tuttosport)