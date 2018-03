Jong Oranje afgedroogd: ‘De baas van de KNVB zal niet blij zijn, denk ik’

Jong Oranje verloor donderdagavond met 1-4 van de leeftijdsgenoten van België. De mannen van Art Langeler kwamen al snel op achterstand, wisten na de pauze op gelijke hoogte te komen, maar moesten uiteindelijk toch capituleren met maar liefst 1-4. Justin Hoogma, die in de basis begon, baalt van de flinke nederlaag op De Vijverberg.

"De baas van de KNVB zal niet blij zijn, denk ik", doelt Hoogma op zijn vader Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal bij de KNVB. De jongeling stelt in gesprek met Voetbal International dat het heel erg slecht was wat Oranje liet zien. "Een beetje naïef, hoe wij gespeeld hebben. We hadden wel balbezit, maar… Bij een 1-4 mag je totaal niet spreken over dat je beter was."

Hoogma speelde na zijn vertrek naar TSG Hoffenheim dertien wedstrijden in het tweede elftal, maar hij wacht nog altijd op zijn debuut in de Bundesliga. "Toen ik kwam, moest ik verdedigend veel stappen maken. Dat weet ik ook. Voetballend, zeggen ze, is alles goed, maar verdedigend moet het beter", besluit het negentienjarige talent.