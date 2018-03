Southgate lacht: ‘Ik weet dat jullie Nederlanders een kleine obsessie hebben’

Nederland neemt het vrijdag op tegen Engeland en de vraag is welk systeem Ronald Koeman heeft bedacht om the Thee Lions te bestrijden. Bondscoach Gareth Southgate verwacht dat Koeman zijn stempel gaat drukken op het spel van Oranje: "We weten uiteraard niet veel over wat Ronald zal gaan doen."

Southgate stelt dat Oranje met onder anderen Wesley Sneijder en Arjen Robben veel ervaring is kwijtgeraakt. "Wat dat betreft is het een beetje eenzelfde situatie als bij ons", citeert de NOS. "Ronald zal zijn eigen ideeën hebben over hoe Nederland moet gaan spelen. Het zal wel even duren voor hij die ideeën kan overbrengen op de groep."

De verwachting is dat Koeman kiest voor een 4-3-3-opstelling. Southgate begrijpt dat er in Nederland veel discussie over het systeem is. "Natuurlijk!", lacht de keuzeheer van Engeland. "Ik weet dat jullie Nederlanders een kleine obsessie hebben met 4-3-3. Maar geen enkel systeem is ouderwets. Liverpool en Manchester City hebben veel succes met 4-3-3."

'Iedereen speelt het systeem ietsje anders, afhankelijk van de spelers die je tot je beschikking hebt. In het moderne voetbal is het goed om als team verschillende systemen te beheersen. Dat heeft Ronald in Engeland ook gedaan met Southampton en Everton", aldus Southgate, die het zonder Jack Wilshere moet doen. De middenvelder van Arsenal heeft tijdens de training namelijk een knieblessure opgelopen en is voorlopig uitgeschakeld.