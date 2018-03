Bizot, Cillessen of Zoet; wie krijgt de voorkeur onder de lat bij Oranje?

Onder bondscoach Ronald Koeman is een nieuwe periode aangebroken voor het Nederlands elftal. De nieuwe keuzeheer wil een frisse wind laten waaien door Zeist en daar horen veranderingen bij die voor sommigen niet goed uitpakken, zoals was te zien bij het selectiebeleid. Het is de vraag hoe zijn opstelling er tegen Engeland uit gaat zien, te beginnen met zijn keuze voor de keeper. Kiest hij voor Jasper Cillessen, Jeroen Zoet of voor nieuwkomer Marco Bizot?

Bert van Marwijk en Louis van Gaal waren als bondscoaches van het Nederlands elftal van mening dat een speler vrijwel altijd moet spelen wanneer hij in aanmerking wil komen voor een basisplaats in Oranje. Donderdag gaf Koeman op de persconferentie aan daar geen rekening mee te houden. Hij kijkt naar kwaliteit en dat lijkt in het voordeel van Cillessen, die onder Dick Advocaat ook al de voorkeur kreeg boven Zoet. "Zoet doet het goed bij PSV, Cillessen in de wedstrijden die hij speelt bij Barcelona ook", merkte Koeman donderdagmiddag op. "Als ik niet voor hem kies, is dat niet omdat hij te weinig heeft gespeeld. Want dan had ik hem ook niet geselecteerd.”

Jasper Cillessen

Voor het tweede seizoen is Cillessen tweede keeper bij Barcelona achter Marc-André ter Stegen. In LaLiga kwam de 28-jarige keeper dit seizoen nog geen minuut in actie. In de Champions League speelde hij negentig minuten tegen Sporting Lissabon (2-0) en in dat duel maakte hij veel indruk, mede door een knappe redding oog in oog met Bas Dost. Cillessen moet het dit seizoen hebben van de wedstrijden in de Copa del Rey, het Spaanse bekertoernooi waarin Ter Stegen rust krijgt. In de acht bekerduels kreeg hij slechts een doelpunt tegen. Eerder deze maand groeide Cillessen nog uit tot de held van Barcelona door in de Supercopa de Catalunya zijn ploeg door de strafschoppenserie te slepen tegen Espanyol. Het is de vraag of het schamele aantal speelminuten genoeg is voor een basisplaats tegen Engeland.

Jeroen Zoet

Zoet is al jarenlang de stabiele factor tussen de palen bij PSV, de koploper van de Eredivisie. De 27-jarige sluitpost van de Eindhovenaren hoopte afgelopen zomer op een transfer. Zover kwam het niet, want de geïnteresseerde clubs konden of wilden niet aan de gehanteerde vraapgrijs van PSV voldoen. Zoet beschikt over veel kwaliteit, maar de reden dat hij niet al jaren de eerste keeper van Oranje is heeft er misschien mee te maken dat hij zich niet wekelijks kan onderscheiden op het hoogste niveau in Europa. “Ik sta open voor een volgende stap. Toen ik mijn contract verlengde in 2015, hebben we besproken dat we in de zomer van 2017 verder zouden kijken. Maar tot dusver is er nog niets gebeurd”, zei Zoet bijna een jaar geleden. Onder Danny Blind, Guus Hiddink en Advocaat was Zoet nooit zeker van een vaste basisplaats. Komt daar onder Koeman verandering in?

Marco Bizot

“Hij kan uitstekend meevoetballen, heeft een goede reflex en kan goed voor zijn goal keepen”, omschreef directeur voetbalzaken Max Huiberts Bizot toen de sluitpost afgelopen zomer transfervrij werd overgenomen van Racing Genk. Onder trainer John van den Brom speelde Bizot zich moeiteloos in de basis bij AZ en in Alkmaar presteert hij naar behoren. Het is de eerste keer dat de keeper is opgeroepen voor Oranje en de kans is klein dat hij zal debuteren tegen Engeland of Portugal.