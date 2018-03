Koeman: ‘Hij appte mij of hij naar de training van Oranje mocht komen’

Wesley Sneijder is door Ronald Koeman niet geselecteerd voor de interlands tegen Engeland en Portugal, maar was woensdag toch van de partij in Zeist. De middenvelder van Al Gharafa liet zijn gezicht zien tijdens de training van het Nederlands elftal en de bondscoach legt in onderstaande video uit wat hij precies heeft besproken met de recordinternational van Oranje.