Bondscoach baalt van absentie: ‘Hij zal Neymar niet kunnen vervangen’

Brazilië neemt het vrijdag op tegen Rusland, maar dat moet de ploeg van Tite zonder Neymar doen. De aanvaller van Paris Saint-Germain is herstellende van een operatie aan zijn voet en het is maar de vraag of de sterspeler op tijd fit is voor het WK over enkele maanden. Tite heeft aangegeven Douglas Costa voorlopig op de plek van Neymar te posteren.

De bondscoach benadrukt donderdag echter op de persconferentie dat men van de aanvaller van Juventus niet hetzelfde mag verwachten als van Neymar. "Neymar is onvervangbaar. Zo'n hoog niveau en zoveel kwaliteit; hij hoort bij de top drie van de wereld. Douglas Costa zal Neymar niet kunnen vervangen, hij zal Douglas Costa zijn", wordt Tite geciteerd door ESPN.

"We moeten als ploeg verantwoordelijkheid dragen", vervolgt Tite. "We kunnen het niet allemaal op de schouders van een sleutelspeler leggen. Kaká, de laatste Braziliaanse winnaar van de Ballon d'Or, zei ooit dat hij als de beste ter wereld werd gezien, omdat hij een sterke ploeg om zich heen had. Neymar zal ook heel sterk zijn als hij een sterke ploeg heeft", besluit de keuzeheer van Brazilië.