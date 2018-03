‘Complete shock’ bij aankomst bij Man United: ‘I was almost f***ed’

Gerard Piqué is al jarenlang een van de steunpilaren bij Barcelona, maar in zijn tijd bij Manchester United had de Spaans international in eerste instantie last van heel veel zenuwen. De verdediger had het vooral in de beginperiode bij the Red Devils lastig, maar Piqué geeft aan dat Sir Alex Ferguson, destijds manager op Old Trafford, hem op het juiste pad bracht.

"Tien jaar geleden... I was almost f***ed", stelt de 31-jarige Piqué tegenover The Players’ Tribune. "Mijn hele leven had er heel anders uit kunnen zien als ik Sir Alex Ferguson niet had. Ik kwam naar Manchester United als jochie, maar verliet de club als man. Het was een krankzinnige tijd voor mij, want ik was nog nooit ver van huis geweest."

"Ik heb eerst zeventien jaar van mijn leven gespendeerd in Spanje en in de jeugdopleiding van Barcelona, het voelde bijna alsof ik voor de lokale schoolploeg speelde. Ik kende iedereen daar en was dicht bij mijn familie. Dus voor mij was voetbal gewoon plezier. Ik begreep de zakelijke kant er niet van. Toen arriveerde ik bij United, en eerlijk gezegd: het was een complete shock."

"Maar Sir Alex Ferguson was fenomenaal voor mij, vanaf de allereerste dag. De beste managers hebben allemaal die kwaliteit dat, zelfs als je niet speelt en ze bikkelhard tegen je zijn, ze je doen geloven dat ze echt om je geven. Hij was als een tweede vader voor me. Ik heb er hard voor moeten vechten en het moeten verdienen, maar uiteindelijk heeft hij mij de kans geboden."