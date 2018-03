Sampaoli negeert Serie A-sterren: ‘Had Balotelli graag in mijn team gehad’

Jorge Sampaoli heeft met onder meer Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala en Mauro Icardi flink wat te kiezen op aanvallend gebied. De Argentijnse bondscoach heeft voor de aankomende vriendschappelijke interlands tegen Italië en Spanje echter besloten om de twee laatstgenoemden niet op te roepen en geeft aan dat hij graag juist beschikking had gehad over een aanvaller die de selectie van La Squadra Azzurra niet heeft gehaald.

“Ik had Mario Balotelli graag in mijn team gehad. We hebben het over een geweldige speler, met kwaliteiten en passie voor het spel. Om die redenen bewonder ik hem”, vertelde de keuzeheer donderdag tijdens een persconferentie. “Wij dachten dat Dybala een van de beste spelers van het team zou zijn, maar hij is er al geruime tijd misschien niet in geslaagd om zich aan te passen aan onze ideeën. Het valt hem moeilijk om zich aan te passen aan het team.”

“Hij bezorgt zijn club (Juventus, red.) veel punten als een anarchistische voetballer en dat heeft hem tot een grote naam in het moderne voetbal gemaakt. Of wij begrijpen niet hoe we hem moeten gebruiken, of hij is er niet in geslaagd om zich aan te passen aan onze ideeën, die compleet anders zijn dan de ideeën bij zijn club. We zullen moeten evalueren of we spelers hebben die beter zijn dan hij, of dat we juist moeten zorgen dat Paulo zich verbetert.”

“De situatie van Icardi is vergelijkbaar met die van Dybala. We begrijpen dat er verschillen zitten tussen praten over Icardi bij de nationale ploeg en praten over Icardi bij Internazionale. Hij heeft net vier doelpunten gemaakt (tegen Sampdoria, red.), laat iedere zondag zien wie hij is en we bekijken hem iedere keer als we in Europa zijn. Er is echter weinig tijd om je aan te kunnen passen. Ik sluit hem niet uit, hij is een speler waarvan ik trots ben dat hij Argentijns is. Maar we moeten ons richten op de relaties op het veld om de beste keuze te maken.”