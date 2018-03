Van der Vaart gruwelt: ‘Zonde dat men spelers van 222 miljoen mag kopen’

Rafael van der Vaart ziet Manchester City als een van de favorieten om de Champions League dit jaar te winnen. De middenvelder van FC Midtjylland erkent in gesprek met Goal dat de ploeg van Josep Guardiola op dreef is dit seizoen. De routinier zegt dat vooral zijn oude club Real Madrid in staat is om de Engelse topclub een halt toe te roepen.

"Madrid is een geweldige club met fantastische spelers. Toen ze tegen Paris Saint-Germain speelden, had PSG geld (op het veld staan, red.), maar ze konden Real nog steeds niet verslaan. Ik denk dat Real nog steeds de kwaliteit heeft om de Champions League te winnen dit jaar. Maar ik ben een beetje verrast dat ze het niet zo goed doen in LaLiga", zegt Van der Vaart.

De middenvelder is van mening dat City door haast geen enkele club te verslaan is in de Champions League. "Ik denk dat de enige club Real Madrid is. Iedereen prijst City vandaag de dag en klaagt over Arsenal, maar om eerlijk te zijn, moet je bepaalde dingen ook zien. Als jij of ik de leiding bij City neem en er vijfhonderd miljoen te spenderen valt, kunnen wij ook een ploeg naar de laatste vier van de Champions League loodsen."

"Als je zoveel geld hebt, kan je alles kopen. Het is zonde dat clubs vandaag de dag een speler van 222 miljoen euro mogen kopen", doelt Van der Vaart op Neymar, die Barcelona afgelopen zomer voor dat bedrag verliet voor PSG. De routinier benadrukt echter dat Guardiola goed werk aflevert: "Hij heeft bij Barcelona al laten zien een geweldige trainer te zijn. Ze zijn misschien onverslaanbaar in de Premier League, maar ze zullen het niet redden in de Champions League."