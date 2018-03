Kuyt begrijpt keuze Koeman: ‘Hij is geen typisch Nederlandse speler’

Ronald Koeman beleeft vrijdag tegen Engeland zijn vuurdoop als bondscoach van het Nederlands elftal en heeft voor die gelegenheid ook een nieuwe aanvoerder aangewezen. Virgil van Dijk zal tegen the Three Lions als opvolger van Arjen Robben de band dragen en Dirk Kuyt snapt wel dat Koeman bij de verdediger van zijn oude club Liverpool is uitgekomen.

“Ik denk dat het een groot succes voor hem is. Ronald Koeman heeft het nationale elftal overgenomen en afgelopen week werd er in Nederland veel gediscussieerd over wie de aanvoerder zou worden. Zijn naam werd een aantal keer genoemd en ik denk dat hij, op dit moment, voor dit team, een jong team, de beste keuze is”, vertelt de voormalige aanvaller op de officiële website van the Reds.

“Hij heeft de afgelopen jaren een aantal enorme stappen gezet. Hij is geen typisch Nederlandse speler die in de Eredivisie heeft gespeeld. Hij heeft er natuurlijk wel gespeeld, maar niet zo lang. Hij ging daarna naar Schotland en Southampton en nu speelt hij voor Liverpool, een van de grootste clubs ter wereld. Hij heeft het op zijn eigen manier gedaan.”

“Ik denk dat hij vanwege zijn positie in het elftal altijd moet communiceren met de spelers op het veld en ik weet dat hij dat buiten het veld ook doet, dus ik denk dat hij een goede keuze is. Zoals ik al eerder zei, gaat Koeman tijdens deze wedstrijd en de wedstrijden die eraan zitten te komen met een jong team werken. Hij is een van de meest ervaren spelers en speelt bij een grote club. Hij is een geweldige keuze, het is een prachtige prestatie en eer voor hem en ik heb er vertrouwen in dat hij het goed gaat doen”, sluit Kuyt af.