Piqué zweette peentjes: ‘Hij werd helemaal gek, ik scheet bijna in mijn broek’

Gerard Piqué is in de loop der jaren uitgegroeid tot een gelauwerde verdediger bij Barcelona en de nationale ploeg van Spanje, maar in zijn tijd bij Manchester United was de international allesbehalve de zelfverzekerde stopper die hij tegenwoordig is. Met een anekdote over zijn relatie met bijvoorbeeld Roy Keane legt Piqué uit dat hij vroeger opkeek naar de bekende namen.

"Het was een van mijn eerste wedstrijden op Old Trafford en we zaten in de kleedkamer ons voor te bereiden. Ik was heel erg nerveus. Stel je voor, als achttienjarige jongen naast Ruud van Nistelrooij, Ryan Giggs en Rio Ferdinand. Ik wilde onzichtbaar zijn. Ik dacht bij mezelf: doe je ding en val voor de rest niet op", laat Piqué weten bij The Players’ Tribune.

"We zaten op het moment te wachten dat de manager (Sir Alex Ferguson, red.) binnen zou komen en zou gaan spreken. Ik zat vlak naast Roy Keane. Onze kleedkamer was zo klein, dat onze benen elkaar bijna raakten. Het was muisstil. Plotseling kon je iets horen trillen. Roy keek direct om zich heen en ik realiseerde me dat het mijn telefoon was. Die zat nog in mijn broek, die vlak achter het hoofd van Roy hing."

"Roy wist niet waar het geluid vandaan kwam. Hij keek als een maniak om zich heen. Ken je de beroemde scène in The Shining waarin Jack Nicholson de deur kapot maakt? Daar leek hij op. 'Wiens telefoon is dit?!', schreeuwde Keane. Stilte. De derde keer zei hij: 'Whose. Bloody. F*****g. Phone. Is. That?!' Uiteindelijk zei ik, als kleine jongen en met piepende stem: 'Het spijt me, de telefoon is van mij.'"

"Roy werd helemaal gek! Hij gaf me de wind van voren. Ik scheet bijna in mijn broek. Maar het was een goede les. Nu, in 2018, is alles anders. Alle jonge spelers zitten op hun iPhone voor de wedstrijden. Toen was het een andere wereld. Zoiets deed je niet. Zeker niet in de kleedkamer van United. De kleedkamer van Roy. Het was een van de duizend fouten die ik heb gemaakt bij United."