UEFA legt PSG forse sanctie op na uitschakeling door Real Madrid

Paris Saint-Germain verloor eerder deze maand in eigen huis met 1-2 van Real Madrid, waardoor er na de 3-1 nederlaag in het Santiago Bernabéu een einde kwam aan het Champions League-avontuur van les Parisiens. De kous is daarmee echter nog niet af voor de koploper van de Ligue 1, want PSG heeft donderdagavond te horen gekregen dat de UEFA aan de hand van de return maatregelen heeft getroffen.

Thuissupporters staken tijdens het duel in het Parc des Princes tot onvrede van de Europese voetbalbond namelijk rode fakkels af en dat komt PSG nu op een flinke sanctie te staan. De UEFA heeft de club wegens het vuurwerk, het blokkeren van nooduitgangen en het gebruik van een laserpen een boete van 43 duizend euro opgelegd. Daarnaast wordt de Auteuil-tribune gesloten voor de eerstvolgende thuiswedstrijd die PSG gaat spelen in het miljardenbal.

Naast de hoofdstedelingen is ook Olympique Marseille op de vingers getikt door de Europese bond. Les Olympiens moeten als straf voor de ongeregeldheden tijdens de uitwedstrijd tegen Athletic Club een boete van dertigduizend euro betalen. Marseille mag daarnaast voor de komende twee uitduels geen kaarten verkopen aan meereizende fans, waaronder de return in de kwartfinale van de Europa League van volgende maand tegen RB Leipzig.