Manchester United neemt per direct afscheid van Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic en Manchester United gaan per direct uit elkaar. The Red Devils melden donderdagavond via de officiële kanalen dat de spits en de Engelse grootmacht niet langer meer aan elkaar verbonden zijn en dat het contract is ontbonden. De kans is groot dat LA Galaxy in de komende uren de komst van Ibrahimovic naar de MLS bekend gaat maken.

De geruchten deden al langer de ronde dat Ibrahimovic aan zijn laatste seizoen op Old Trafford bezig was. Donderdag kwam naar buiten dat de Zweed waarschijnlijk zijn loopbaan gaat vervolgen bij LA Galaxy, maar die club heeft zijn komst nog niet bevestigd. Ibrahimovic maakte in 2016 de overstap van Paris Saint-Germain naar de Premier League-club. Met United wist hij afgelopen seizoen drie prijzen te pakken, waaronder de Europa League.

Ibrahimovic kampte bij United echter ook veelvuldig met blessures, waardoor de Zweed niet alle wedstrijden heeft kunnen spelen. Hij speelde in totaal 53 keer voor Manchester United en wist daarbij 29 keer het net te vinden. Na de thuiswedstrijd tegen Burnley op 26 december kwam Ibrahimovic niet meer in actie. Zijn contract op Old Trafford liep komende zomer af, maar club en speler hebben besloten om per direct uit elkaar te gaan.

"Iedereen van de club wil Zlatan bedanken voor zijn bedrage aan de ploeg sinds zijn komst. We wensen hem veel succes in de toekomst", zo luidt een kort statement op de site van United. De Engelse topclub was alweer de achtste club van de routinier: eerder was de 116-voudig international actief voor Malmö FF, Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona, AC Milan en PSG.