‘Ik moest een stap terug doen nadat ik werd buitengesloten bij Ajax’

Nicolai Boilesen vertrok na een moeilijk laatste jaar bij Ajax in 2016 naar FC Kopenhagen en de verdediger lijkt zijn vorm in de Deense hoofdstad weer te hebben hervonden. Kopenhagen won in Boilesens eerste seizoen de dubbel en de linksback werd onlangs ook weer uitgenodigd voor de Deense nationale ploeg, die in de komende dagen oefent tegen Panama en Chili. Als het aan Boilesen zelf ligt, blijft hij echter niet de rest van zijn loopbaan in de Superligaen voetballen.

“Ik moest een stap terug doen om mijn loopbaan weer een impuls te geven, nadat ik bij Ajax werd buitengesloten als straf voor het niet verlengen van mijn contract. Nu geniet ik ervan dat ik weer veel verantwoordelijkheid heb bij FC Kopenhagen. De club ziet zichzelf als een internationale vereniging die is gevestigd in Denemarken, maar mijn ambitie is natuurlijk om weer naar het buitenland te vertrekken om in een grote competitie te spelen”, vertelt hij in gesprek met Goal. “Ik ben net 26 geworden en dan ga je normaal gesproken de beste jaren van je carrière in.”

Denemarken plaatste zich in november ten koste van Ierland voor het WK en Boilesen hoopt in Rusland ook van de partij te zijn: “We zijn natuurlijk allemaal trots om voor ons land te spelen en dat is samen met onze ambities onze voornaamste drijfveer. Maar het mooie aan een nationale ploeg is hoe het succes van individuele spelers samenkomt in de teamspirit. Ik heb dat gevoel nu zelf na vijf overwinningen op rij met FC Kopenhagen en we delen allemaal in het succes van spelers als Christian Eriksen, die twee keer scoorde in zijn laatste wedstrijd voor Tottenham Hotspur en in topvorm is.”

“En nog een beter voorbeeld op dit moment is onze aanvoerder Simon Kjaer, die afgelopen week een geweldige prestatie leverde toen zijn team Sevilla Manchester United uitschakelde in de Champions League. Dat is het mooie aan een teamsport en het zorgt zeker voor een betere teamspirit wanneer je kunt delen in het succes van je medespelers, in dit geval zelfs de aanvoerder van de nationale ploeg. Ik geniet van deze winnaarsmentaliteit, zo ben ik opgeleid bij Ajax en nu ervaar ik het ook bij FC Kopenhagen: alleen winnen telt en die instelling werkt. Dat kan ik met een glimlach op mijn gezicht bevestigen nadat ik vier titels met Ajax heb gewonnen in de Eredivisie en vorig seizoen de dubbel pakte in Denemarken”, sluit Boilesen af.