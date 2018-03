Koeman: ‘Als ik hem niet kies, is dat niet omdat hij te weinig heeft gespeeld’

Ronald Koeman houdt zich voorlopig op de vlakte over zijn opstelling voor de oefenwedstrijd tegen Engeland. Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd van vrijdag wil de bondscoach bijvoorbeeld niet prijsgeven wie op doel begint. Koeman heeft de keuze uit Jeroen Zoet, Jasper Cillessen en Marco Bizot; de eerstgenoemde twee zijn de voornaamste kanshebbers op een basisplek.

"Jeroen Zoet doet het goed bij PSV, Jasper Cillessen in de wedstrijden die hij speelt bij Barcelona ook", merkt Koeman donderdagmiddag op. "Als ik niet voor hem kies, is dat niet omdat hij te weinig heeft gespeeld. Want dan had ik hem ook niet geselecteerd." In de laatste interlands van Oranje, in november 2017, kreeg Cillessen nog de voorkeur van toenmalig bondscoach Dick Advocaat.

Koeman wordt ook gevraagd naar zijn systeem bij Oranje. Voorlopig zal de ploeg niet meer in een 4-3-3-systeem verschijnen. "Ik zeg niet dat we nooit meer 4-3-3 gaan spelen, maar deze vier interlands wil ik gebruiken voor iets anders. We hebben niet meer de échte toppers, dus je zoekt het in andere dingen. In mijn selectie heb ik ook gekozen voor spelers waarvan ik weet dat zij het systeem prima kunnen spelen."