Mourinho laakt criticasters: ‘Iedereen met hersenen snapt dat’

José Mourinho heeft geen begrip voor de kritiek op Manchester United na de eliminatie in de Champions League. Volgens de trainer bevinden the Red Devils zich in een overgangsfase en staat men er niet zo slecht voor als vaak wordt geschetst. Hij wijst op de tweede plek in het huidige Premier League-seizoen.

"Ik begrijp de frustratie en het verdriet na de uitschakeling in de Champions League, maar dat is ook alles wat ik begrijp", vertelt Mourinho, wiens ploeg in de achtste finale werd uitgeschakeld door Sevilla, in gesprek met CNN. "In de geschiedenis van het voetbal, en niet alleen in Engeland, zie je dat de grootste clubs overgangsfases hebben en fases waarin ze alles winnen." Mourinho zegt dat Manchester City op dit moment 'duidelijk' meer aanspraak maakt op de landstitel dan Manchester United de afgelopen jaren heeft gedaan. Toch staan er nog altijd achttien clubs lager op de ranglijst, benadrukt hij.

"Eentje boven ons, achttien onder ons", aldus Mourinho. "Natuurlijk willen we in de toekomst negentien clubs onder ons houden, maar dit is nu eenmaal de realiteit. We zitten in een overgangsfase. Iedereen met hersenen, iedereen die logisch kan nadenken en iedereen die weet wat sport is, snapt dat. Desondanks slaagden we er vorig seizoen in om prijzen te pakken en ook dit seizoen willen we een prijs pakken. We willen bovendien proberen tweede te worden. Dat is het hoogst haalbare voor ons. Ik denk dat we er goed voor staan."