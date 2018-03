Koeman: ‘Je kunt wel raden welk liedje Kluivert zong, slim mannetje’

Ronald Koeman vierde woensdag zijn 55ste verjaardag in het bijzijn van de spelers van het Nederlands elftal. De kersverse bondscoach bereidt zich voor op zijn vuurdoop tegen Engeland van vrijdag, maar er was toch tijd om stil te staan bij de verjaardag. "We hebben twee keer getraind, een leuk cadeautje voor de spelers", grapt Koeman.

"Ze waren zo attent om mij 's ochtends te feliciteren. 's avonds moesten de nieuwelingen een liedje zingen. De jongste moest als eerste, dus je kunt wel raden welk liedje kleine Kluivert zong. Lang zal hij leven, inderdaad. Slim mannetje", lacht Koeman donderdag tijdens de persconferentie. De oefenmeester zegt te hopen dat Kluivert nog even in Nederland blijft. De achttienjarige buitenspeler van Ajax heeft op dit moment een contract tot medio 2019.

Koeman zou talenten uit de Eredivisie aanraden om niet te snel naar het buitenland te gaan, maar juist in Nederland te blijven. "Zij kunnen dan elke week spelen en zich verder ontwikkelen", citeert Voetbal International de keuzeheer. "Het is uiteindelijk alleen niet mijn beslissing. Ik heb er met hem over gesproken, hij praat nu ook met Ajax over een nieuw contract. In mijn ogen is langer in Nederland blijven het beste. Hij is pas achttien jaar. Dat is te vroeg om naar de Premier League te gaan, vind ik."