Ten Hag viert geen vakantie: ‘We kijken al richting de zomer’

Veel van zijn spelers hebben vrijaf of zijn naar hun nationale elftallen, maar Erik ten Hag viert geen vakantie. Er ligt nog voldoende werk, zegt de trainer van Ajax donderdag. In gesprek met Ajax TV blikt Ten Hag terug op zijn eerste maanden, die 'prima' zijn verlopen. Vooral over de laatste weken is hij tevreden.

"Je weet dat er altijd hobbeltjes komen", stelt Ten Hag. "Een proces gaat nooit alleen naar boven, tuurlijk komen er altijd tegenslagen." Het gaat er volgens de trainer om hoe een ploeg met die tegenslagen omgaat. Ajax heeft dat in zijn ogen goed gedaan. "Soms kan daar iets goeds uit ontstaan. De laatste twee wedstrijden zijn daar duidelijk een indicatie van. Na de interlandweek moeten we daar op voortborduren. Sterker nog, het moet beter, elke keer weer."

Ten Hag kan het iets rustiger aan doen, nu veel van zijn spelers weg zijn. Maar hij blijft bezig met zijn werk. "Dan is de trainer nog steeds niet vrij. Het gaat altijd door. Ik zal wel wat afstand nemen en energie proberen te vinden. Maar ondertussen ben je bezig met je elftal, de volgende wedstrijd, het programma. We kijken al richting de zomer. Er is genoeg te plannen, dus er is genoeg werk aan de winkel."