FC Twente houdt 1,1 miljoen op zak: ‘Een belangrijke claim afgewend’

FC Twente hoeft de de Servische zaakwaarnemer Zoran Pavlovic geen 1,1 miljoen euro te betalen. Dat heeft de arbitragecommissie van de KNVB donderdag besloten. Zodoende komt er een positief einde aan een slepende zaak voor de club uit Enschede.

Twente en Pavlovic waren het oneens over een deal vanuit 2014. Dusan Tadic vertrok destijds naar Southampton en de zaakwaarnemer van Friends & Football had recht op vijftien procent van de transfersom. Echter, toen de transfer plaatsvond kwam Pavlovic met het argument dat hij recht had op nog eens vijftien procent, anders zou de overstap van circa dertien miljoen euro niet plaatsvinden. De arbitragecommissie van de KNVB heeft nu bepaald dat die claim onterecht is.

De zaak is overigens nog niet afgerond. De Belastingdienst doet nog altijd onderzoek naar de betalingen aan Friends & Football. FC Twente houdt rekening met een naheffing. “De gang van zaken rond de transfer van Tadic houdt FC Twente al geruime tijd in een wurggreep”, reageert directeur Erik Velderman op de clubwebsite. “Het is een complexe zaak, waarbij ook fiscale aspecten een belangrijke rol spelen. FC Twente moet zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen op dit soort dossiers zodat alle tijd en energie op de toekomst van de club kan worden gericht. Door deze uitspraak van de arbitragecommissie is een belangrijke claim afgewend en zetten we weer een belangrijke stap in de goede richting.”