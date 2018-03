Historische hattrick van Bale bij debuut Giggs: ‘Dit is een enorme eer’

Gareth Bale mag zich de nieuwe topscorer aller tijden van Wales noemen. Donderdagmiddag produceerde de aanvaller een hattrick tegen China, in de halve finale van de vriendschappelijke China Cup (0-6). Bale vijzelde zijn totaal op naar 29 treffers in 69 optredens; Ian Rush maakte er 28 in 66 interlands voor Wales.

"Het is een enorme eer en een enorme prestatie. Als klein jochie durfde ik hier niet eens over te dromen. Maar nu het is gelukt, is het een van de beste prestaties uit mijn carrière", vertelt Bale na de monsterzege in gesprek met de BBC. Het was de eerste interland onder de nieuwe bondscoach Ryan Giggs en zijn komst heeft voor een nieuwe dynamiek gezorgd in het elftal, zegt Bale.

"Iedereen in de groep wil natuurlijk indruk maken op de nieuwe bondscoach. Hij gaat bepaalde dingen anders aanpakken en we zijn goed begonnen onder hem. We weten wat hij van ons verwacht en we moeten op deze voet verder", concludeert Bale. In de finale van de China Cup neemt Wales het maandag in Nanning op tegen Uruguay of Tsjechië. Het land uit het Verenigd Koninkrijk doet komende zomer niet mee aan het WK.