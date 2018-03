‘Misschien blijf ik wel altijd bij Feyenoord, als een soort Totti in De Kuip’

Dylan Vente komt dit seizoen voor het eerst toe aan speeltijd bij Feyenoord. De achttienjarige jeugdexponent kwam tot negen officiële wedstrijden, waarvan vier als basisspeler, en voelt zich op zijn plek in Rotterdam. De spits heeft nog geen idee waar zijn carrière hem zal brengen, maar sluit niet uit zijn hele loopbaan bij Feyenoord te blijven.

"Ik sta pas aan het begin van mijn carrière", benadrukt de achterneef van voormalig Feyenoorder Leen Vente in gesprek met ELF Voetbal. Het is volgens Vente moeilijk in te schatten hoe zijn carrière gaat lopen. "Misschien blijf ik wel mijn hele loopbaan bij Feyenoord. Als een soort Totti in De Kuip, haha. Voor mij blijft Feyenoord voor altijd de mooiste club die er is. Dat komt omdat ik er al rondloop vanaf mijn vierde. En ook door de liefde die mijn vader heeft voor Feyenoord. Ik ben ermee opgegroeid."

Vente kreeg in januari een extra concurrent: Robin van Persie keerde terug naar De Kuip. De tienerspits is diep onder de indruk van zijn ervaren collega. "Zijn loopacties, hoe hij ruimte voor zichzelf creëert en zijn traptechniek maken hem tot een hele speciale speler.", vertelt hij. Toen Van Persie voor het eerst de kleedkamer binnenliep, memoreert Vente, waren vooral de jonge spelers geïmponeerd. "Je merkte zoiets van: ‘Wow, daar is hij dan’. Ja, bij mij ook. Hij maakte vervolgens een rondje. Ik gaf hem een hand en zei: ‘Hallo, ik ben Dylan’, haha."