Atlético wil peperdure vervanger voor Griezmann

Manchester United gaat binnen afzienbare tijd een bod uitbrengen op Raphaël Varane. The Red Devils verwachten een bedrag van 56 miljoen euro kwijt te zijn aan de verdediger van Real Madrid. (Daily Mirror)

Scouts van Everton waren afgelopen weekeinde aanwezig bij de wedstrijd tussen Manchester United en Brighton & Hove Albion. Doel van het bezoek was Luke Shaw, die zich bij the Red Devils op een zijspoor bevindt. (ESPN)