‘Stam kreeg een diploma toen hij ging hyperventileren in een klaslokaal'

Jaap Stam is in zijn tweede seizoen als manager van Reading ontslagen. Henk Spaan schrijft in zijn column voor Het Parool dat de oud-international een betere voetballer was dan trainer. Hij blijkt geen groot fan van de trainerskwaliteiten van Stam, die eerder al aan het roer stond bij Jong Ajax.

Stam begon sterk in Engeland. In zijn eerste seizoen maakte hij in druk met zijn ploeg en lonkte promotie naar de Premier League. Zover kwam het niet en dit seizoen ging het bergawaarts met de prestaties van Reading, de huidige nummer twintig van de Championship. “Japie deed het niet goed bij Reading, terwijl na zijn debuutseizoen een aardige toekomst lonkte aan de M4. Opnieuw bleek dat in het verleden behaalde successen geen kampioenschappen garanderen”, schrijft Spaan. “De KNVB geloofde ook in Stam: hij kreeg zomaar een trainersdiploma uitgereikt toen bleek dat hij ging hyperventileren in een klaslokaal.”

“Was dat een teken aan de wand?”, vraagt Spaan zich af. “Jaaps zelfvertrouwen werd er bij Ajax niet door aangetast. Hij zette Nouri op de bank - overigens door niemand bij de club gecorrigeerd - en als een speler bij hem belet vroeg, keek hij nauwelijks op van zijn laptop. Empathie zal nooit Jaaps middle name worden. Voor Reading kocht hij Clement, Bacuna en Joey van den Berg, geen selectiebeleid waarmee je Trainer van het Jaar wordt. Jaap voetbalde bij Manchester United, Lazio en Milan, als paard overtuigender dan als ruiter.”