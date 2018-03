Wijnaldum: ‘We waren niet capabel genoeg om daarmee om te gaan’

Georginio Wijnaldum vindt het verval van het Nederlands elftal lastig te verklaren, maar wijst naar het verschil tussen het bondscoachschap van Louis van Gaal en Guus Hiddink. Er zat een groot contrast tussen de manier waarop Van Gaal en Hiddink omgingen met de selectie en daar reageerden de spelers niet goed op, denkt Wijnaldum. In zijn ogen was de jonge spelersgroep nog niet klaar voor een trainer als Hiddink, die de selectie veel vrijheid gaf.

"Het is moeilijk te zeggen waar het verkeerd ging", stelt Wijnaldum in gesprek met ESPN. Hij speelde onder Van Gaal een succesvol WK 2014, waarna de bondscoach vertrok naar Manchester United. 'Enkele kandidaten' waren toen niet in staat om de keuzeheer op te volgen, zegt de middenvelder van Liverpool. "De KNVB koos voor Guus Hiddink en dat vond ik op dat moment een uitstekende keuze. Hiddink is anders dan Van Gaal. Van Gaal is een leraar, die constant let op wat je doet. Hiddink heeft een betere connectie met de spelers."

"Hij geeft de spelers meer vrijheid, maar met beide trainers heb ik goed gewerkt. Ik was verdrietig door het vertrek van Van Gaal, maar ook door het vertrek van Hiddink", vervolgt Wijnaldum. "Maar uiteindelijk denk ik dat we een trainer als Van Gaal nodig hadden op het moment dat Hiddink kwam. We hadden een jonge groep spelers en we gingen niet goed om met de verantwoordelijkheid die we kregen van Hiddink. We waren te vrij."

Voor een 'oudere' groep zou Hiddink de betere optie zijn, denkt Wijnaldum. "Maar wij hadden een jonge ploeg, die gewend was aan de manier waarop Van Gaal met ons omging. Als team was het daarom lastig voor ons. Dat heeft niets te maken met Hiddink als trainer. Hij is een goede trainer, maar wij lieten als team zien dat we niet capabel genoeg waren om ermee om te gaan." Oranje staat inmiddels onder leiding van Ronald Koeman, die zich voorbereidt op zijn eerste interlands als bondscoach. De ploeg speelt vriendschappelijke wedstrijden tegen Engeland (vrijdag) en Portugal (maandag).