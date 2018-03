Koeman wijst Van Dijk aan als nieuwe aanvoerder van Oranje

Virgil van Dijk is de nieuwe aanvoerder van het Nederlands elftal. De verdediger van Liverpool is door bondscoach Ronald Koeman aangewezen als de nieuwe leider van Oranje. Van Dijk is de opvolger van Arjen Robben, die vorig jaar zijn afscheid als Oranje-international aankondigde. Ook Wesley Sneijder, de tweede aanvoerder, heeft reeds bedankt voor het Nederlands elftal.

“Dit is een droom die uitkomt, ik ben er hartstikke blij mee”, liet Van Dijk donderdag weten op de persconferentie. Koeman liet weten dat Georginio Wijnaldum, Kevin Strootman en Daley Blind de spelers zijn die in aanmerking komen voor de aanvoerdersband wanneer Van Dijk niet bij de Oranje-selectie zit of niet kan spelen. “Binnen de selectie zijn dat de jongens die wat meer moeten brengen.”

Koeman liet maandag op de persconferentie al weten in de 26-jarige Van Dijk een kandidaat te zien. “Een aanvoerder moet voor mij iemand zijn die een overwicht op de groep heeft. Ik vind ook dat hij op een bepaalde positie moet spelen, ik ben niet van plan een keeper of spits captain te maken”, aldus de bondscoach eerder deze week. “Hij moet in alle opzichten een voorbeeld voor het team zijn.”

Van Dijk brak in de Eredivisie door bij FC Groningen en verdiende een transfer naar Celtic. Ook daar ontwikkelde hij zich sterk en bleek hij onhoudbaar toen Southampton hem naar de Premier League haalde. De mandekker paste zich moeiteloos aan aan het niveau in Engeland, met als een transfer naar Liverpool als gevolg. De Engelse topclub betaalde in januari liefst 84,5 miljoen euro, waardoor Van Dijk de duurste Nederlands speler aller tijden is.