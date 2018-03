eDivisie: Tom Heijnen vecht zich terug en sloopt schreeuwend Ajax compleet

eDivisie speelronde 11

Ajax ging speelronde 11 in als koploper en Dani Hagebeuk gaf vorige week zijn visitekaartje af door Frank van der Slot en zijn Sparta Rotterdam met 3-6 klop te geven. Deze week kwam Tom Heijnen met Roda JC op bezoek en ook nu klonk een luid ‘TUURLIJK!’ door de studio bij de 0-1 en 0-2. Tom wist zijn frustratie echter om te zetten in prestatie en ramde achter elkaar de 1-2, 2-2, 3-2 en 4-2 tegen de touwen waardoor Dani aan het eind van de pot opeens een stuk minder praatjes had.

Dani juicht te vroeg en krijgt keihard klop



Wedstrijd van de week

Door de éclante nederlaag van de Amsterdammers kreeg PSV de kans tegen Excelsior Rotterdam de koppositie over te nemen. De kersverse Oranje-international die woensdag de allereerste officiële e-interland op zijn naam wist te schrijven door met 2-1 van Engeland te winnen, begon ook het eDivisieduel voortvarend door een snelle 1-0 voorsprong. Levy Frederique is de laatste weken echter in vorm en zette al snel de gelijkmaker op het bord. Niet veel later kwam hij zelfs uit een penalty op voorsprong. Ali Riza maakte nog wel gelijk, maar moest uiteindelijk toezien hoe de Kralinger uitliep naar een 2-4 overwinning en zijn derde driepunter op rij binnensleepte. Deze nederlaag kan de Eindhovenaar nog weleens duur zou kunnen komen te staan in het verdere verloop van de Xbox-competitie. Het zal Levy allemaal een zorg zijn; hij klimt naar een eervolle vijfde plaats.

Levy Frederique in vorm laat weinig heel van kampioen Ali Riza Aygün



Samenvatting Willem II – VVV-Venlo

Samenvatting PEC Zwolle – sc Heerenveen

Stand

Feyenoord is met de 2-1 winst op FC Groningen spekkoper en nestelt zich door de verliesbeurten van de concurrenten steviger in de top drie. Jaey staat nu nog slechts op respectievelijk één en twee punten van PSV en Ajax. Aan de vrije val van Aristote Ndunu komt nog altijd geen einde door het 4-3 verlies van AZ op bezoek bij FC Twente. Emre Benli klimt hierdoor weer een plekje naar plaats tien, vlak onder Sparta’s Frank van der Slot die met 1-4 FC Utrecht opzijzette. Pijnlijke cijfers voor Danny Hazebroek die zich gezien zijn stand op het internationale leaderboard toch weleens achter zijn oren zal krabben over zijn zeer povere resultaten in de eDivisie.

Samenvatting Feyenoord – FC Groningen

Samenvatting FC Twente – AZ

Samenvatting FC Utrecht – Sparta Rotterdam

De stand in de eDivisie na speelronde 11



De vijf topgoals van deze week

Er vielen 41 doelpunten in deze speelronde. De ontmoeting tussen ADO Den Haag en Vitesse zorgde voor zes stuks (2-4) waaronder een paar pareltjes. Tot grote vreugd van Menno Bouhuijzen was ook Thierry Ambrose van NAC Breda trefzeker; ook al was dat slechts voor de statistiek gezien de 1-4 nederlaag tegen Bryan Hessing van Heracles Almelo. De heerlijke goal van Tom tegen Ajax staat op drie in het topgoals klassement van deze week: hij combineerde handig uit een korte vrije trap en schoot vanuit de draai in de verre hoek raak. De goal van de week is voor Frank die met zijn mooiste een 1-4 eindstand op het bord zette en daarmee zijn puike pot tegen FC Utrecht bekroonde.

Samenvatting ADO Den Haag – Vitesse

Samenvatting NAC – Heracles Almelo

Top 5 goals speelronde 11



Play like a Pro

Zowel held van de week Levy als cultheld Menno schoven dit keer aan bij Justus om hun speltip te delen in ‘Play like a Pro’. Menno begon -hoe kan het ook anders- over zijn stokpaardje; het opstellen van je favoriete spelers. Levy gaf uitleg over advanced dribbling, een goede manier om je tegenstander op het verkeerde been te zetten. Het grote probleem is volgens hem echter dat veel spelers de knoppen verkeerd gebruiken en legt uit dat tappen de sleutel is in plaats van ingedrukt houden.

Play like a Pro: Levy Frederique

Meer tips & trucs? Alle afleveringen van ‘Play like a Pro’ tot nu toe vind je hier