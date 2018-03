Sánchez eet alleen: ‘Misschien denkt hij: ik had hier niet heen moeten gaan’

Alexis Sánchez is niet voortvarend gestart bij Manchester United. De aanvaller kwam in tien optredens tot slechts één doelpunt en werd zaterdag gepasseerd in de FA Cup-wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (2-0 zege). De afgelopen week schreef de Engelse pers over de moeizame integratie van Sánchez binnen de selectie van Manchester United: volgens de Daily Mail eet de Chileen vaak alleen in de kantine, heeft hij amper contact met anderen en heeft hij in het algemeen een negatieve houding.

Liam Brady, tussen 1973 en 1980 goed voor 235 wedstrijden en 43 doelpunten voor Arsenal, is niet verbaasd door de berichtgeving. De Ier, in eigen land werkzaam als tv-analist, heeft meerdere soortgelijke verhalen gehoord. "Van wat ik weet, is Sánchez in de dagelijkse omgang niet de makkelijkste jongen. Hij doet zijn eigen ding en maakt geen deel uit van de groep. Al zijn medespelers vergaven hem dat bij Arsenal, omdat hij fantastisch voetbalde in het begin van zijn loopbaan daar", vertelt de 62-jarige Brady bij de podcast The Stand with Eamon Dunphy.

"Hij was met zijn werklust toen een voorbeeld voor zijn ploeggenoten. Maar als je zo'n hoog salaris hebt bij Manchester United in vergelijking met de andere spelers, dan moet je doen wat er van je wordt gevraagd en je gedragen zoals de rest doet", doelt Brady op het weekloon van 570.000 euro van Sánchez. Volgens Brady jaagt de aanvaller anderen tegen zich in het harnas met zijn gedrag, maar het is de vraag of Sánchez daar iets aan kan doen. "Hij is altijd al iemand geweest die in zichzelf is gekeerd. Misschien is hij niet geaard in Manchester. Misschien kijkt hij rond en denkt hij: ik had hier niet heen moeten gaan."

Sánchez maakte in januari de overstap van Arsenal naar Manchester United; Henrikh Mkhitaryan bewandelde de omgekeerde weg. Kort na zijn transfer werd hij in Spanje veroordeeld tot zestien maanden celstraf vanwege het plegen van belastingfraude in zijn tijd bij Barcelona. Hij hoefde niet te brommen, omdat het de eerste keer is dat hij is veroordeeld én omdat de opgelegde straf minder is dan 24 maanden. Wel moest Sánchez een flinke boete betalen. Hij bleef tussendoor gewoon voetballen voor Manchester United, maar steekt niet in topvorm. In de competitie doet José Mourinho voorlopig wel altijd een beroep op hem.