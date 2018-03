‘We spelen hier bij ADO Den Haag de Marokkaanse ‘Mens erger je niet’’

Nasser El Khayati is ook dit seizoen een van de uitblinkers bij ADO Den Haag. De spelmaker was in 26 competitieduels goed voor 7 doelpunten en 8 assists. Maar wat doet El Khayati graag buiten de lijnen? In onderstaande video is een Q&A te zien met de geboren Rotterdammer.