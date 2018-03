‘Alles wat we doen, is tegen elkaar zeggen hoe shit Barça of Real is’

Barcelona is dit seizoen oppermachtig in LaLiga en gaat met een voorsprong van elf punten op naaste achtervolger Atlético Madrid aan de leiding. De voorsprong op aartsrivaal Real Madrid bedraagt zelfs vijftien punten en dat doet Gerard Piqué deugd. In gesprek met The Player’s Tribune vertelt hij over een speciale whatsappgroep met spelers van Barcelona en Real Madrid.

“Ik heb een groepsgesprek met mijn vrienden en eentje met mijn ploeggenoten bij Barcelona. Eerder dit seizoen, toen we al acht of negen punten voorsprong hadden, ben ik een groepsgesprek begonnen met spelers van Barcelona en Real Madrid uit de Spaanse nationale ploeg. Alles wat we doen, is tegen elkaar zeggen hoe shit Barcelona of Real Madrid is. Het is geweldig, we zijn net kleine kinderen”, vertelt Piqué.

“Voor mij is het nu hilarisch, want we hebben een voorsprong van vijftien punten op dit moment. Ik ben heel creatief in mijn reacties in het groepsgesprek”, vervolgt de verdediger van Barcelona. “Toen Real vorig seizoen alles won, voelden ze zich behoorlijk goed. Bij de Spaanse ploeg hadden ze constant een grote mond. Elke keer als ze wonnen, kwamen er op Instagram teamfoto’s voorbij waarop ze in de kleedkamer poseerden met ontblote bovenlijven.”

“Daar zetten ze dan ‘Hala Madrid’ bij en emoji’s van bekers bij”, aldus Piqué, die deze week ontbreekt bij de Spaanse ploeg. “Dit seizoen is dat wel anders. Hun posts op Instagram zijn een beetje somber, met teksten als: ‘Drie punten, we moeten harder werken.’ Dus ik stuurde in het groepsgesprek: ‘Kom op jongens, waarom zo serieus?!’ Daar achteraan stuurde ik een huilende en een lachende emoji. Ik heb zelfs een passende naam gemaakt voor het gesprek: ‘CONGRATULATIONS’.”