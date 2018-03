Jeugdspeler Empoli loopt wond in gezicht op na steen vanuit Fiorentina-vak

De gemoederen liepen woensdagmiddag hoog op tijdens het treffen tussen Empoli Onder-19 en Fiorentina Onder-19 op de Viareggio Cup. Alessio Gianneschi werd tijdens zijn warming-up gedurende de wedstrijd getroffen door een steen, die hoogstwaarschijnlijk afkomstig was uit het vak met supporters van de club uit Florence.

De achttienjarige verdediger hield een snee onder zijn oog over aan het incident. Het was overigens niet het enige voorval gedurende de Toscaanse derby, want tijdens de warming-up voorafgaand aan het duel werden er glazen flessen richting de spelers van Empoli gegooid. Ook trainer Lamberto Zauli werd op de bank bekogeld. Fiorentina won het duel in de achtste finale van de Viareggio Cup uiteindelijk met 3-2.

In een statement reageert Fiorentina via officiële kanalen op de gebeurtenissen tijdens de jeugdwedstrijd. “Fiorentina wil via deze weg afstand nemen van de incidenten tijdens de wedstrijd tegen Empoli op de Viareggio Cup. De club wil nog eens herhalen dat iedere vorm van geweld veroordeeld wordt”, laat la Viola weten.

De Viareggio Cup is een prestigieus jeugdtoernooi dat jaarlijks wordt afgewerkt en waar clubs van over de hele wereld aan deelnemen. Dit jaar was AZ de enige Nederlandse deelnemer, maar de Alkmaarders werden al in de groepsfase uitgeschakeld. Naast Fiorentina zijn HNK Rijeka, Sassuolo, Juventus, Parma, Venezia, Internazionale en Genoa nog in de race om het toernooi te winnen. Sassuolo wist vorig jaar beslag te leggen op de Viareggio Cup.