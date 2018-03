Koke houdt rekening met transfer: ‘Het wordt lastig om hem te vervangen’

Antoine Griezmann lijkt bezig aan zijn laatste seizoen bij Atlético Madrid en ploeggenoot Koke houdt rekening met een vertrek van de Franse aanvaller. De middenvelder van Atléti denkt dat het een zware taak wordt om Griezmann te vervangen, maar verwacht dat de club erin zal slagen om een geschikte vervanger te vinden.

Volgens geruchten in de Spaanse media maakt Griezmann komende zomer de overstap naar Barcelona. Koke zou het zonde vinden wanneer Griezmann vertrekt, maar gunt hem een transfer als hij dat graag wil. “Als je hier wil zijn, dan speel je hier. Maar als je hier bent, zal je ook volledig toegewijd moeten zijn”, aldus Koke in gesprek met Cadena Cope. “Als hij vertrekt, dan wordt het lastig om hem te vervangen. Maar het is ons altijd gelukt met wat we hadden. Anderen hebben het team verlaten en we zijn altijd door blijven gaan.”

Eerder deze week werd bekend dat Griezmann een nieuw contractvoorstel van Atlético heeft ontvangen. Hij zou twintig miljoen euro netto kunnen gaan verdienen. “Mijn toekomst zal voor het WK duidelijk zijn”, zo stelt Griezmann woensdag in gesprek met L’Équipe. “Voor het toernooi neem ik een beslissing. Ik wil zonder zorgen aan mijn hoofd naar het WK gaan. Ik wil weten of ik blijf of niet. De verhalen over mijn toekomst kunnen saai zijn, maar ik heb al tegen mijn zus Maud (zaakwaarneemster, red.) gezegd dat dit zo snel mogelijk voorbij moet zijn. Of ik nu blijf of niet.”

Waar Griezmann zijn laatste wedstrijd voor Atlético Madrid naar verwachting in mei zal spelen, heeft Koke niet de intentie om te gaan. Hij speelt sinds zijn achtste bij de club uit Madrid en zette vorig jaar nog zijn handtekening onder een nieuw zevenjarig contract. Koke wil zijn gehele loopbaan bij Atlético Madrid blijven spelen. “Ik heb de illusie om mijn loopbaan hier af te sluiten, daar heb ik altijd van gedroomd.”