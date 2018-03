‘Als voor hen daar geen inbreng wordt verwacht, moeten ze bij Jong Oranje zijn’

Jong Oranje neemt het deze week op tegen België en Andorra, maar zal dat doen zonder Guus Til en Justin Kluivert. Het duo is door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor het ‘grote’ Oranje voor de oefeninterlands tegen Engeland en Portugal. Bondscoach Art Langeler hoopt wel de beste spelers te kunnen krijgen in de periode dat Jong Oranje plaatsing voor het EK kan afdwingen.

De wedstrijd tegen België deze week is een oefenwedstrijd, terwijl het treffen met Andorra wel een EK-kwalificatiewedstrijd betreft. Met acht punten uit vijf wedstrijden staat Jong Oranje tweede in de kwalificatiegroep en alleen de vier beste nummers maken nog kans op deelname aan het EK in Italië. In september en oktober komen er voor de ploeg van Langeler beslissende wedstrijden aan in de strijd om een EK-ticket.

“Ik zie het zo: als die jongens een reële kans op een basisplaats hebben bij het grote Oranje, is het volstrekt logisch dat ze daar blijven”, zegt Langeler in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Maar als voor hen daar geen grote inbreng wordt verwacht, moeten ze bij Jong Oranje zijn. Ik geloof wel dat we daar uit gaan komen. Dat is ook nog een halfjaar weg. Met Koeman heb ik nu vooral over deze interlandperiode gesproken.”

“Dat er een paar jongens zo snel doorstromen is juist ook een goed teken voor die jongens. Dat is ook een doel van Jong Oranje: spelers klaarstomen voor het grote Oranje”, aldus Langeler. Koeman zei eerder al dat hij met het samenstellen van zijn selectie rekening houdt met Jong Oranje. In september en oktober speelt de ploeg van Langeler nog tegen Engeland, Schotland, Letland en Oekraïne.