‘Onder deze financiële omstandigheden kan Fenerbahçe Janssen niet halen’

Vincent Janssen speelde zijn laatste wedstrijd voor Fenerbahçe op 8 december 2017. Sindsdien staat de 23-jarige spits aan de kant met een zwelling in zijn rechtervoet, die veroorzaakt is door een vochtophoping. Volgens Serkan Saydam, Fenerbahçe-volger voor TRT, kan Janssen alweer denken aan een rentree.

De blessure kan alleen met rust genezen en daarom volgt Janssen een voorzichtig herstelprogramma, waarbij hij ook speciaal aangepaste schoenen moest dragen. Inmiddels draagt hij weer normale schoenen en kan hij al oefeningen in het zwembad doen. “Ik sprak maandag met de directie van de club en ze zeggen dat hij in goede conditie is. Hij is ook wat afgevallen”, zegt Saydam in gesprek met de NOS. Fenerbahçe verwacht dat Janssen halverwege april zijn rentree kan maken.

“Fenerbahçe heeft hem nodig, zo is mij verteld. Er komen lastige wedstrijden aan. Als hij fit is, gaat hij dus zeker spelen”, vervolgt de Turkse journalist. Fenerbahçe staat in de Süper Lig zes punten achter koploper Galatasaray en zit nog in het bekertoernooi, waarin men in de eerste halve finale tegen Besiktas met 2-2 gelijkspeelde. Janssen speelde tot dusver twaalf wedstrijden voor Fenerbahçe, waarin hij drie keer scoorde en vier assists leverde.

“Hij heeft te weinig gespeeld om hem goed te kunnen beoordelen of om de harten van de fans te stelen. Maar hij toonde zich een goede teamspeler en is fysiek sterk. Dat is nodig in Turkije. De verdedigers zijn hier sterk, maar hij ging het gevecht aan”, aldus Saydam, die een definitieve transfer van Janssen naar Fenerbahçe onrealistisch acht. De spits is door de Turkse topclub gehuurd van Tottenham Hotspur. “Onder deze financiële omstandigheden kan Fenerbahçe hem niet halen. Hij is te duur, dus dat wordt moeilijk.”